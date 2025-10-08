Эксперт Казаков: связка Донбасс-Урал была ключевой в экономике СССР

Экономисты из Института Госплана должны были найти в советской экономике точку, удар в которую вызвал бы цепную реакцию, привел бы к разрушению советской экономики, напомнил политический философ

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Институт Госплана СССР в свое время получил нестандартный заказ найти в советской экономике точку, удар по которой вызвал бы цепную реакцию и привел бы к разрушению всей экономической системы страны, и ей оказалась экономическая связка Донбасс-Урал. Об этом заявил сопредседатель Международного "Клуба народного единства" (МКНЕ), политический философ Александр Казаков на пресс-конференции МКНЕ в ТАСС, посвященной выходу книги бывшего премьер-министра Украины (2010-2014) Николая Азарова "Стратегия катастрофы".

Казаков сослался на разговор с бывшей ведущей научной сотрудницей Института Госплана, имя которой он не уточнил. "Институт Госплана получил нестандартный заказ: пытаясь просчитать действия потенциального противника, экономисты из Института Госплана должны были найти в советской экономике вот ту самую точку, удар в которую вызвал бы цепную реакцию, привел бы к разрушению советской экономики", - рассказал он.

По его словам, эта работа была выполнена. "И эта точка очень простая и очень сейчас нам всем понятная. Это была экономическая, то есть реальная экономическая связка, на которой базировалась вся советская, а на самом деле экономика всего СССР. Это была экономическая связка Донбасс-Урал", - подчеркнул Казаков.