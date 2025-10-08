Постпред при ОЗХО: РФ продолжает фиксировать случаи применения Украиной химоружия

Москва готова передать экспертам организации контрольные пробы и аналитические материалы по фактам применения химоружия в Киеве

ГААГА, 8 октября. /ТАСС/. Россия продолжает фиксировать случаи применения Киевом химического оружия и наличие на территории Украины сети лабораторий для его производства. Об этом сообщил постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Владимир Тарабрин.

"Вызывает серьезную обеспокоенность обстановка вокруг применения химоружия на Украине. Российская сторона продолжает фиксировать не только случаи использования украинскими националистами токсичных химикатов и боевых отравляющих веществ, но и наличие по всей Украине разветвленной сети лабораторий для их массового производства", - заявил он в ходе своего выступления на 110-й сессии Исполнительного совета ОЗХО.

Россия готова передать экспертам Организации по запрещению химического оружия контрольные пробы и другие материалы по фактам применения Киевом боевых отравляющих веществ.

"Российская Федерация обратилась в Техсекретариат [ОЗХО] с просьбой направить экспертов с визитом для оказания технической помощи в соответствии с положениями Конвенции по запрещению химоружия. Очень надеемся, что этот визит состоится. Будем готовы передать контрольные пробы, аналитические материалы по их анализу, сопутствующую документацию", - заявил он в ходе своего выступления на 110-й сессии Исполнительного совета ОЗХО.