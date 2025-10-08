Эксперт Суслов: Молдавия рискует стать второй Украиной

Замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ считает, что никакого шанса на нормализацию отношений между Москвой и Кишиневом при нынешних его властях нет и быть не может

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Молдавия, назвав Россию главным врагом и угрозой для безопасности страны в новой военной стратегии на период с 2025 по 2035 год, рискует стать второй Украиной, никакого шанса на нормализацию отношений между Москвой и Кишиневом при нынешних его властях нет и быть не может. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт клуба "Валдай" Дмитрий Суслов.

Он отметил, что появление подобной формулировки в отношении России означает, что Молдавия "при руководстве Майи Санду окончательно стала инструментом в руках европейской партии войны".

"Общим последствием этого будет продолжение антироссийской политики, сугубо антироссийской политики, то есть Молдова в данном случае становится второй Украиной, идет по пути Украины и продолжит это делать, никакой нормализации отношений, никакого улучшения отношений при нынешнем молдавском руководстве быть не может", - подчеркнул Суслов.

По его словам, власти Молдавии преследуют интересы ЕС, а не собственной страны, поэтому они буквально "готовы принести страну в жертву и бросить ее в топку войны с Россией". "Почему именно сейчас появилась такая формулировка? Потому что партия Майи Санду в результате манипуляций, в результате нарушений и совершенно недемократических выборов одержала победу. И это вроде как придало уверенность нынешнему молдавскому руководству открыто декларировать антироссийский курс, враждебный курс в отношении России уже на уровне доктринальных документов", - конкретизировал эксперт.

В связи с этим, директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ предположил, что только смена политического режима в Молдове и приход к власти совершенно других сил могут дать шанс на некое восстановление отношений.

Возможные провокации на антироссийском треке

По мнению Суслова, главным риском и результатом объявления России главной угрозой может стать "некая провокация, которую молдавское руководство может совершить гипотетически в отношении Приднестровья". "Потому что если она декларирует Россию в качестве врага, в том числе военного врага, а на территории приднестровской молдавской республики располагаются российские вооруженные силы, то это может за собой повести как раз прямое вступление Молдавии в войну против России путем атаки Молдовы на эти российские военные силы на территории Приднестровья и ликвидации вообще Приднестровской Молдавской Республики", - объяснил он.

"Этот вариант исключать нельзя, но при этом он сопряжен просто с колоссальными рисками для Молдовы и для нынешнего молдавского руководства, потому что ввязывание в какую-либо войну против России неизбежно будет нести за собой последствия", - добавил эксперт.

Однако, как отметил Суслов, предположить исход развития такого сценария сложно, так как, с одной стороны, "у России серьезные логистические проблемы в части доступа к Приднестровью, потому что он возможен только через Украину или через Молдову", а, с другой, молдавские вооруженные силы "исключительно слабы".

"Украина сейчас тоже не в том положении, чтобы оказывать Молдавии военную помощь, - заметил он. - Возможное обострение вокруг Приднестровья, и, я думаю, в Киеве это тоже понимают, может подтолкнуть Россию к тому, чтобы существенно расширить театр военных действий на Украине и распространить его на Одессу и Николаев для получения прямого доступа к Приднестровью".

"Поэтому вероятность все-таки не велика, но полностью исключать ее, конечно, нельзя. И в целом риск военного конфликта в Приднестровье повысился после принятия Молдавией такой военной стратегии", - резюмировал Суслов.

О новой военной стратегии Молдавии

В новой военной стратегии Молдавии на период с 2025 по 2035 год, которая была утверждена на заседании правительства страны, главной угрозой безопасности была названа Россия. Среди перечисленных в документе "военных рисков и угроз национальной безопасности" названо продолжение Россией специальной военной операции, которую в Кишиневе квалифицируют как "агрессию". Власти Молдавии усматривают "прямую и серьезную угрозу безопасности и государственности" республики в расширении контроля РФ над территориями, опасаясь создания "наземного коридора" до своих границ.

Еще одной "угрозой" в военной стратегии названы армии непризнанного Приднестровья и расположенной там Оперативной группы российских войск (ОГРВ) численностью около 1 тыс. солдат и офицеров. В документе также говорится о "перевооружении" и переходе на стандарты подготовки военных ЕС и НАТО, укреплении сотрудничества в военной сфере с Румынией, Украиной, НАТО, "продвижении совместных инициатив в области закупок вооружений и техники".