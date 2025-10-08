Медведев прилетел в Пхеньян
Редакция сайта ТАСС
18:05
обновлено 18:07
ПХЕНЬЯН, 8 октября. /ТАСС/. Председатель партии "Единая Россия", замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прибыл в Корейскую Народно-Демократическую Республику (КНДР), передает корреспондент ТАСС.
Делегация "Единой России" во главе с Медведевым прилетела в Пхеньян по приглашению Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК) для участия в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия создания ТПК.
Партия была основана в 1945 году. Она является правящей в КНДР. В настоящее время ее возглавляет Ким Чен Ын. Годовщина основания ТПК празднуется 10 октября.