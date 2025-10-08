Вершинин и посол Палестины обсудили подготовку российско-арабского саммита

Стороны также затронули ситуацию в секторе Газа

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин и посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль на встрече обсудили ситуацию в секторе Газа, а также вопросы проведения первого российско-арабского саммита. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства.

"В ходе беседы основное внимание было уделено ситуации в зоне палестино-израильского конфликта с акцентом на положение дел в секторе Газа. При этом с российской стороны подтверждена неизменная принципиальная позиция в поддержку создания независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем. Обсуждались также отдельные актуальные вопросы подготовки и проведения первого Российско-арабского саммита", - указывается в сообщении.

Ранее помощник президента РФ по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков сообщил, что лидеры 22 арабских государств приглашены принять участие в работе I Российско-арабского саммита, но окончательный список участников станет ясен 13-14 октября.

