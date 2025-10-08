Постпред при ОЗХО: Запад продолжает избирательно относиться к вопросам повестки

Владимир Тарабрин отметил, что западные государства, в частности, блокируют предложения африканских стран и Ирана

Редакция сайта ТАСС

ГААГА, 8 октября. /ТАСС/. Страны коллективного Запада продолжают применять избирательный подход к вопросам повестки дня Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), игнорируя инициативы, не совпадающие с их интересами. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ОЗХО Владимир Тарабрин, выступая на 110-й сессии Исполнительного совета организации.

"Страны коллективного Запада руководствуются избирательным подходом к рабочим вопросам повестки дня ОЗХО, игнорируя или "заматывая" инициативы, которые не отвечают их интересам", - отметил дипломат. Он добавил, что западные государства, в частности, блокируют предложения африканских стран и Ирана, а также не реагируют на запросы региональных объединений о финансировании программ для развивающихся стран из регулярного бюджета организации.

110-я сессия Исполнительного совета ОЗХО проходит в Гааге с 7 по 10 октября.