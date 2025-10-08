Медведев заявил, что "враги напрягаются" на фоне его визита в КНДР
Редакция сайта ТАСС
18:32
обновлено 18:37
МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Страны-друзья вместе, как и прежде, тогда как "враги напрягаются". Это заметил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, сообщая в мессенджере МАХ о своем прибытии в Пхеньян.
"Прибыл на 80-летие Трудовой партии Кореи. Время идет. Друзья вместе. Враги напрягаются", - указал он.
Делегация "Единой России" во главе с Медведевым прилетела в Пхеньян по приглашению центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК) для участия в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия создания ТПК.
Партия была основана в 1945 году. Она является правящей в КНДР. Ее возглавляет Ким Чен Ын. Годовщина основания ТПК празднуется 10 октября.