Постпред РФ: определение ОЗХО виновных в применении химоружия выходит за рамки мандата

Владимир Тарабрин отметил, что решение о внедрении "атрибуции" было принято в 2018 году в нарушение положений КЗХО и касалось исключительно ситуации в Сирии

ГААГА, 8 октября. /ТАСС/. Любая деятельность Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по установлению виновных в применении таких вооружений выходит за рамки ее мандата, установленного Конвенцией по запрещению химоружия (КЗХО). Об этом заявил постпред РФ при организации Владимир Тарабрин.

"Любая деятельность по установлению виновных в нарушении КЗХО, включая учреждение в ОЗХО "атрибутивного" механизма, выходит за рамки мандата Конвенции", - сказал он в своем выступлении на 110-й сессии Исполнительного совета ОЗХО. Дипломат напомнил, что решение о внедрении "атрибуции", предусматривающей проведение расследования и установление виновных сторон, было принято в 2018 году в нарушение положений КЗХО и касалось исключительно ситуации в Сирии.

На этом фоне Тарабрин призвал рассматривать все случаи предполагаемого применения химоружия в строгом соответствии с положениями КЗХО. "Солидарны с коллегами, высказывающими озабоченность относительно попыток обвинить государства-участники в несоблюдении КЗХО на основе информации из СМИ, соцсетей или любых других открытых источников", - резюмировал постпред.

110-я сессия Исполнительного совета ОЗХО проходит в Гааге с 7 по 10 октября.