Депутат Зубарев: освобождение Нововасилевского - шаг к обрушению обороны ВСУ

Депутат Законодательного собрания Запорожской области подчеркнул, что это ускорит освобождение центрального города региона - Запорожья

МЕЛИТОПОЛЬ, 8 октября. /ТАСС/. Освобождение армией России населенного пункта Нововасилевское в Запорожской области - один из шагов для захода в тыл Вооруженных сил Украины и дальнейшему обрушению системы обороны Украины. Такое мнение в комментарии ТАСС высказал депутат Законодательного собрания Запорожской области Максим Зубарев.

"Подразделения войск "Восток" в результате решительных действий освободили населенный пункт Нововасильевское в Запорожской области. Армия России продолжает продвигаться к центральному узлу обороны противника в Запорожской области - Гуляйполе, заход в тыл украинской группировки обрушит всю систему обороны врага", - сказал Зубарев.

Он подчеркнул, что это ускорит освобождение центрального города области - Запорожья.