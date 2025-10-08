Депутат Аршинова: Санду, удерживая в тюрьме Гуцул, пытается сломить народ Гагаузии

Глава автономной некоммерческой организации "Евразия" подчеркнула, что таким способом президент Молдавии "уничтожает молдавскую государственность и идет по пути диктатора"

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду, удерживая в тюрьме башкана Гагаузии Евгению Гуцул, пытается сломить народ автономии, заявила ТАСС глава автономной некоммерческой организации (АНО) "Евразия", депутат Госдумы Алена Аршинова.

"Апелляционный суд Молдовы отказался освободить башкана Гагаузии Евгению Гуцул и отклонил все ходатайства ее защиты, включая требование о немедленном освобождении и замене меры пресечения. Главу автономии, приговоренную к 7 годам колонии по надуманному обвинению в незаконном финансировании, даже не допустили в зал суда, игнорируя элементарные нормы судебного процесса. Санду нужна послушная Гагаузия, и через репрессии против действующего главы Гагаузии Евгении Гуцул она пытается сломить небольшой, но очень крепкий народ", - сказала она.

Политик подчеркнула, что таким способом Санду "уничтожает молдавскую государственность и идет по пути диктатора".

Ранее Апелляционная палата Кишинева отказала адвокатам Гуцул, которые ходатайствовали о ее освобождении из-под стражи до окончательного решения по делу. Также отклонены другие ходатайства защиты, кроме проверки конституционности норм, которые позволяют в ускоренном порядке рассматривать дело Гуцул.

5 августа суд Молдавии приговорил Гуцул к 7 годам заключения за нарушения при финансировании оппозиционной партии "Шор". Суд также лишил политика права быть членом политических партий в течение 5 лет и взыскал с нее $2,4 млн, которые, как считает следствие, пошли на финансирование партии. Гуцул категорически отвергла все обвинения и заявила, что за судебным процессом стоит контролирующая парламент и правительство Молдавии Партия действия и солидарности. Ее адвокаты обвинили в предвзятом отношении к Гуцул судью первой инстанции и опротестовали приговор в Апелляционной палате Кишинева.