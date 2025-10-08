Посол РФ: политическая конъюнктура не отменит духовной близости России и Греции

Андрей Маслов выступил на конференции "Россия и Греция в XVIII и XIX веках", состоявшейся в Русском доме в Афинах

АФИНЫ, 8 октября. /ТАСС/. Никакая политическая конъюнктура не сможет отменить духовной близости народов России и Греции, которые со временем вернутся к нормальному двустороннему сотрудничеству. Об этом заявил посол РФ в Греции Андрей Маслов, выступая с приветственным словом на конференции "Россия и Греция в XVIII и XIX веках", состоявшейся в Русском доме в Афинах. В форуме, организованном под эгидой посольства РФ в Афинах Обществом греко-российской дружбы, приняли участие бывшие греческие дипломаты, профессора Афинского и Салоникского университетов, писатели, общественные деятели.

"В последние годы в греческих СМИ и исторической литературе появляется немало публикаций, направленных на ревизию роли России в истории Греции, приуменьшение или вовсе умалчивание положительного вклада нашей страны в становление греческого государства и, напротив, выпячивание отдельных редких спорных сюжетов с очевидной целью очернительства русских в глазах греков", - сказал посол. По его словам, "тем не менее, какова бы ни была сегодня политическая конъюнктура, она не отменит вековой духовной близости, объединяющей народы России и Греции".

"Времена меняются, но родство греков и русских, выстроенное на общем православном и культурном фундаменте, остается константой. И когда придет время, оно снова поможет нам вернуться к нормальному двустороннему сотрудничеству", - подчеркнул Маслов.

Неразрывные связи между народами

Президент Общества греко-российской дружбы Антониос Замбелис отметил, что "нынешняя конференция, с одной стороны, является серьезной попыткой продемонстрировать крепость вечных уз греков и русских, корни которых заложены еще в византийский период в IX веке, когда святые православной церкви Кирилл и Мефодий создали первый славянский алфавит", и, с другой стороны, попыткой внести вклад в восстановление подорванных в последнее время отношений двух стран - Греции и России. "Россия была, есть и будет неразрывной частью европейской семьи, следуя политике Петра I и Екатерины Великой", - подчеркнул Замбелис.

Президент Пирейского литературного дома, писатель Стефанос Милесис рассказал о процветавшей в XIX веке Русской общине в порту Пирея, который является морской гаванью Афин. "Это была одна из самых крупных русских общин в Греции, об этом сейчас часто забывают, - сказал Милесис. - Фактически Пирей стал развиваться как город при королеве эллинов Ольге, русской по национальности. С ее именем связаны многие знаковые объекты в Пирее - Муниципальный театр, Почта, Русская больница, военно-морское кадетское училище, все крупные здания. В городе селились приезжавшие из России торговцы, предприниматели, была прямая пароходная линия, связывавшая Пирей с Одессой, в порту стояли русские военные корабли, возникло и большое русское кладбище в Пирее".

Русский некрополь в Пирее был основан греческой королевой Ольгой (1851-1926), племянницей российского императора Александра II, внучкой императора Николая I, которая стала женой короля Греции Георга I после обретения Грецией независимости в XIX веке. На кладбище в Пирее в основном похоронены моряки с русских эскадр, погибшие в 1903-1905 годах, однако первое российское захоронение появилось там еще в 1844 году.