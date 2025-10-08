Путин проведет переговоры с Рахмоном и примет участие в саммите

Визит президента России носит статус государственного

Редакция сайта ТАСС

© Валерий Шарифулин/ ТАСС

ДУШАНБЕ, 9 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в четверг, 9 октября, продолжит работу в Душанбе. Российский лидер прибыл в столицу Таджикистана накануне вечером. Его визит, носящий статус государственного, начался с церемонии возложения венка к монументу основателю первого государства таджиков Исмоилу Сомони. Затем Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон встретились в неформальной обстановке. Сегодня же российского лидера ждут официальные мероприятия, предусмотренные форматом государственного визита. На дипломатическом языке это означает наивысший уровень протокольных мероприятий. После предусмотренных в таком случае церемонии официальной встречи и фотографирования, Путин и Рахмон сначала переговорят тет-а-тет, а затем к ним присоединятся члены делегаций с обеих сторон. Российского лидера, по выражению его помощника по международным делам Юрия Ушакова, сопровождает едва ли не больше половины правительства, всего 20 руководителей министерств и различных ведомств, включая двух вице-премьеров - Алексей Оверчука и Марата Хуснуллина.

Стороны планируют обменяться 1,5 десятками подписанных документов, а президенты выступят с заявлениями для СМИ. После этого, как анонсировали в Кремле, состоится государственный прием с участием делегаций двух стран.

Двусторонняя повестка

В текущем году это будет четвертая встреча лидеров. Предыдущий контакт состоялся 1 сентября в китайском Тяньцзине на полях саммита ШОС. Кроме того, Путин четырежды разговаривал по телефону со своим таджикистанским визави. Во время переговоров будут обсуждаться ключевые вопросы двустороннего взаимодействия в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, а также наиболее актуальные региональные и международные проблемы.

Вопросы экономики для сотрудничества двух стран имеют большое значение. Россия является ведущим торговым партнером Таджикистана. Ее доля во внешней торговле республики в прошлом году составила 22,6% (у Китая - 21,8%, у Казахстана - 14,4%). Объем взаимной торговли при этом в 2024 году увеличился на 7,1%, до $1,5 млрд, а за 7 месяцев текущего года - еще на 17,3%.

Россия выступает одним из ключевых инвесторов в таджикистанскую экономику: накопленные российские инвестиции составили около $500 млн. В республике функционируют более 300 российских компаний.

Не менее интенсивно развивается и региональное сотрудничество. Более 70 российских субъектов поддерживают прямые торгово-экономические связи с Таджикистаном. Взаимодействие осуществляется на основе межрегиональных соглашений, меморандумов и документов о сотрудничестве с областями республики (свыше 80) в таких сферах, как машиностроение, транспорт, энергетика, добыча полезных ископаемых, строительная отрасль, агропромышленный комплекс. Остаются на повестке дня и вопросы миграции.

Укрепляются культурно-гуманитарные связи между странами. В начале июня в Москве и Казани успешно прошли Дни культуры Таджикистана.

Важным направлением развития двустороннего гуманитарного сотрудничества является сфера образования. В Таджикистане успешно функционируют ряд филиалов ведущих российских вузов (МГУ, МИСиС и МЭИ), а также Российско-таджикский (Славянский) университет. В российских вузах и их филиалах в республике обучаются более 35 тыс. таджикистанских студентов и аспирантов. На 2025-2026 учебный год предоставлена 1 тыс. мест в рамках правительственной квоты для подготовки кадров для экономики Таджикистана. Успешно реализуется и проект "Российский учитель за рубежом" по направлению российских педагогов в школы Таджикистана. В текущем году участниками этой программы стали 109 российских преподавателей-предметников. Кроме того, начата реализация проекта по поставке адаптированных учебников по русскому языку для школ Таджикистана. Ежегодно, на протяжении 5 лет, на эти нужды будет выделяться до 200 млн рублей. В 2024 году было поставлено более 370 тыс. экземпляров.

Помимо этого, в Душанбе началось строительство образовательного центра для одаренных детей и нового здания для Государственного русского драматического театра имени В. В. Маяковского.

Сотрудничают Россия и Таджикистан и по вопросам ВТС и обеспечения безопасности. 201-я российская военная база в тесном взаимодействии с Вооруженными силами Таджикистана вносит весомый вклад в обеспечение безопасности республики, а также других государств - членов ОДКБ в центральноазиатской зоне ответственности организации. Такое сотрудничество способствует решению задач по недопущению проникновения в Таджикистан радикально настроенных элементов, борьбе с терроризмоми наркотрафиком.

Продолжается реализация Программы модернизации Вооруженных сил Таджикистана. Регулярно проводятся совместные учения, осуществляется подготовка таджикистанских военных кадров, проводимая как на площадке 201-й базы, так и в образовательных учреждениях на территории России.

Москва и Душанбе тесно взаимодействуют на международной арене, в рамках многосторонних организаций, прежде всего - СНГ, ОДКБ и ШОС. Поддерживается постоянный диалог по афганской проблематике.

Саммит Россия - Центральная Азия

Вторую половину рабочего дня четверга Путин посвятит участию в работе второго саммита Россия - Центральная Азия. На этой площадке он встретится с коллегами из Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Повестка дня саммита предусматривает обсуждение вопросов дальнейшего наращивания взаимодействия России и государств Центральной Азии, в том числе в контексте задач по обеспечению региональной безопасности с учетом ситуации в Афганистане и на Ближнем Востоке.

По итогам саммита планируется принятие коммюнике и Плана совместных действий на 2025-2027 годы.

Центральная Азия - близкий и весьма значимый для России регион. Со всеми центральноазиатскими государствами Россию связывают узы союзничества и стратегического партнерства, исторические традиции дружбы и добрососедства.

Формат Россия - Центральная Азия начал свою работу в 2019 году в виде механизма встреч министров иностранных дел (восьмая такая встреча прошла 11 апреля в Алма-Ате).

В апреле 2021 года Россия предложила провести встречу в таком формате на высшем уровне. Эта инициатива была единодушно поддержана центральноазиатскими партнерами.

Первый саммит состоялся 14 октября 2022 года в Астане. По его итогам было принято Совместное заявление, зафиксировавшее подходы участников к современному мироустройству и дальнейшему развитию сотрудничества.

Достигнуты значимые результаты по всему спектру многоплановых отношений. Фиксируется устойчивый рост совокупного взаимного товарооборота, который по итогам 2024 года превысил $45 млрд.

Развивается шестистороннее взаимодействие по линии советов безопасности и министерств обороны. 19 июня в киргизском городе Чолпон-Ате состоялась вторая встреча секретарей советов безопасности, 24 июня 2022 года в Москве - первая встреча министров обороны в формате Россия - Центральная Азия.

По итогам лидеры примут совместное коммюнике и План действий до 2027 года.