Медведев начинает программу визита в КНДР

Делегация "Единой России" прилетела в Пхеньян для участия в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия создания Трудовой партии Кореи

Редакция сайта ТАСС

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев © Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

ПХЕНЬЯН, 9 октября. /ТАСС/. Председатель партии "Единая России", замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев начинает рабочую программу в рамках визита в КНДР.

Делегация "Единой России" во главе с Медведевым прилетела в Пхеньян для участия в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия создания Трудовой партии Кореи (ТПК). Визит организован по приглашению центрального комитета ТПК.

Ожидаются также межпартийные мероприятия.

В составе российской делегации в Пхеньян прибыли секретарь генсовета "Единой России", первый зампредседателя Совета Федерации Владимир Якушев, глава Минприроды и сопредседатель межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между РФ и КНДР Александр Козлов.

Также среди участников делегации глава фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев, губернатор Курской области Александр Хинштейн, глава Приморья Олег Кожемяко и другие.

Трудовая партия Кореи была основана в 1945 году. Она является правящей в КНДР. В настоящее время ее возглавляет Ким Чен Ын. Годовщина основания ТПК празднуется 10 октября.