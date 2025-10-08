Медведев начинает программу визита в КНДР
ПХЕНЬЯН, 9 октября. /ТАСС/. Председатель партии "Единая России", замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев начинает рабочую программу в рамках визита в КНДР.
Делегация "Единой России" во главе с Медведевым прилетела в Пхеньян для участия в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия создания Трудовой партии Кореи (ТПК). Визит организован по приглашению центрального комитета ТПК.
Ожидаются также межпартийные мероприятия.
В составе российской делегации в Пхеньян прибыли секретарь генсовета "Единой России", первый зампредседателя Совета Федерации Владимир Якушев, глава Минприроды и сопредседатель межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между РФ и КНДР Александр Козлов.
Также среди участников делегации глава фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев, губернатор Курской области Александр Хинштейн, глава Приморья Олег Кожемяко и другие.
Трудовая партия Кореи была основана в 1945 году. Она является правящей в КНДР. В настоящее время ее возглавляет Ким Чен Ын. Годовщина основания ТПК празднуется 10 октября.