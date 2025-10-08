Дмитриев: мир зависит от того, насколько РФ и США умеют слушать друг друга

Спецпредставитель президента по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами генеральный директор РФПИ также отметил, что с нетерпением ждет встречи с конгрессвумен Анной Паулиной Луной

Спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Мир зависит от того, насколько Россия и США умеют слушать, понимать друг друга и совместно работать над решением глобальных проблем. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев, комментируя подтверждение конгрессвумен Анной Паулиной Луной встречи с ним в конце октября.

"Уважаемая конгрессмен Луна, благодарю вас за вашу мужественную позицию в пользу мира и диалога. Мир зависит от того, насколько США и Россия умеют слушать, понимать друг друга и работать вместе над решением глобальных проблем. С нетерпением жду нашей встречи и конструктивного обсуждения", - отметил Дмитриев.

Накануне член Палаты представителей американского Конгресса Анна Паулина Луна (республиканка от штата Флорида) официально подтвердила проведение встречи со спецпредставителем президента России. Она подчеркнула, что "нашим странам не нужно быть врагами" и что союзнические отношения в торговле выгодны обеим сторонам. По ее словам, поддержание открытого диалога крайне важно не только для американцев, но и для всего мира.

Ранее конгрессвумен заявляла о желании встретиться с Дмитриевым, отметив необходимость активизации торгово-экономических связей между Россией и США.