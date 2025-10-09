Ульянов: Польша и Прибалтика ответственны за провал Запада в отношении РФ

Так постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене прокомментировал интервью экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель

Редакция сайта ТАСС

ВЕНА, 9 октября. /ТАСС/. Польша и страны Прибалтики виноваты в неспособности стран Запада наладить прямой диалог с Москвой накануне СВО. Такое мнение выразил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Пришло время определить ответственных за этот стратегический провал - Польшу и страны Прибалтики, по словам бывшего Канцлера", - написал он в своем Telegram-канале, комментируя интервью экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель (занимала пост в 2005-2021 годах) венгерскому изданию Partizan, в котором она высказалась о роли Варшавы, Вильнюса, Риги и Таллина в срыве контактов Германии и Франции с Россией в 2021 году.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что откровения Меркель по поводу курса Польши и Прибалтики в накануне СВО подтвердили, какие "кроты-подрывники" задавали тон внутри ЕС. Дипломат также отметила, что на тот момент в Европе сложилась ситуация, "когда крот вилял собакой".