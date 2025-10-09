Чижов: перспектива возобновления переговоров по Украине реальна

Сопротивление продолжению переговорного процесса по вооруженному конфликту есть не только в Европе, но и в США, заявил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности

Редакция сайта ТАСС

СТАМБУЛ, 9 октября. /ТАСС/. Вероятность возобновления прямых переговоров между Россией и Украиной, три раунда которых ранее прошли в Стамбуле, существует, считает первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Чижов.

"Я надеюсь, что эта перспектива [возобновления переговоров] достаточно реальна, не буду говорить о сроках", - сказал он журналистам в Стамбуле, где принимал участие в Глобальной конференции по вопросам противодействия терроризму.

По словам сенатора, сопротивление продолжению переговорного процесса по Украине есть не только в Европе, но и в США. "Далеко не все в США разделяют позицию нынешнего президента [Дональда Трампа] и его готовность к продолжению диалога с нами. Ситуация там не такая простая, но тем не менее я рассчитываю, что переговорный процесс будет продолжен", - отметил Чижов.

Россия и Украина с мая провели три раунда прямых переговоров в Стамбуле. По итогам двух первых раундов они договорились об обмене пленными по формуле "тысяча на тысячу", а также о возвращении тяжелобольных и молодых (до 25 лет) пленных по формату "всех на всех" - с каждой стороны не менее 1 000 человек. Москва в продолжение Стамбульских договоренностей также в июне передала Киеву сначала 6 060 тел погибших украинских военнослужащих, вернув 78 погибших бойцов ВС РФ, а 17 июля - еще 1 000 тел солдат ВСУ, получив 19 тел погибших российских бойцов.

По итогам третьего раунда, прошедшего 23 июля в Стамбуле, стороны договорились об обмене не только военными, но и гражданскими лицами. Россия предложила Украине создать онлайн три рабочих группы для решения политических, военных и гуманитарных вопросов. Кроме того, Москва предложила Киеву передать еще 3 000 тел военнослужащих ВСУ, а также вернуться к коротким гуманитарным паузам на линии фронта для сбора раненых и тел погибших.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщил, что пауза возникла в конкретном взаимодействии с Киевом, и случилось это не по вине Москвы.