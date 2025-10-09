Чижов: универсальное определение терроризма устранит проблемы в борьбе с ним

Зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности отметил отсутствие определения на глобальном уровне

СТАМБУЛ, 9 октября. /ТАСС/. Появление универсального определения терроризма может стать важным ориентиром для решения правовых проблем в международной борьбе с ним. Об этом сообщил зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Чижов, который в Стамбуле принял участие в Глобальной парламентской конференции по вопросам противодействия терроризму.

"Появление общепризнанного определения терроризма способно стать важным ориентиром для решения правовых проблем", - сказал сенатор журналистам по итогам конференции.

"На национальном уровне у нас нет проблем с определением терроризма. У нас есть федеральный закон, плюс есть специальная статья в УК. А вот на глобальном уровне такого определения нет. На сегодняшний день есть ряд международных документов, в том числе конвенций ООН, но они касаются секторальных сторон. Например, это борьба с финансированием терроризма, морским пиратством. Но единого понятия терроризм нет", - отметил Чижов.

По его словам, неоднократно предпринимались попытки создать универсальное определение терроризма, однако прийти к консенсусу так и не удалось. "Есть проект Всеобъемлющей конвенции о международном терроризме, который был внесен в 1996 году на ГА ООН. Важно продолжать работу в рамках ООН над конвенцией, которая способна существенно укрепить международное контртеррористическое право - обеспечить согласованность уже действующих секторальных антитеррористических договоров и дополнить международное сотрудничество в этом вопросе", - отметил сенатор.

Конференция была организована Программным офисом Контртеррористического управления ООН по парламентскому взаимодействию в сфере предотвращения и противодействия терроризму и при поддержке Совета Шуры Государства Катар. В мероприятии приняли участие порядка 150 человек из 52 стран, Чижов участвовал в конференции от Межпарламентской Ассамблеи СНГ.