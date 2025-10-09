Начались российско-таджикистанские переговоры в расширенном составе

Встреча ведется в зале "Истиклол" во Дворце наций

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Ruptly

ДУШАНБЕ, 9 октября. /ТАСС/. Президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон продолжили российско-таджикистанские переговоры в составе делегаций. Встреча проходит в зале "Истиклол" во Дворце наций.

С российской стороны в них принимают участие вице-премьеры Алексей Оверчук и Марат Хуснуллин, замглавы администрации Максим Орешкин, помощник по международным делам Юрий Ушаков, пресс-секретарь Дмитрий Песков, министр обороны Андрей Белоусов, глава МВД Владимир Колокольцев, министр экономического развития Максим Решетников, глава Минфина Антон Силуанов, министр юстиции Константин Чуйченко, глава Минпромторга Антон Алиханов, министр труда Антон Котяков, глава Минпросвещения Сергей Кравцов, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр транспорта Андрей Никитин. Кроме того, в составе делегации глава Росгвардии Виктор Золотов, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, глава Росатома Алексей Лихачев, гендиректор Российского экспортного центра Вероника Никишина и другие.

Как ранее анонсировал помощник президента Юрий Ушаков, планируется обсуждение широкого спектра вопросов двустороннего взаимодействия: политики, безопасности, экономики, торговли, в социальных, культурно-гуманитарных областях, а также обмен мнениями по наиболее насущным, актуальным проблемам международной и региональной повестки.