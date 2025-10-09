Медведев в Пхеньяне провел переговоры с секретарем ЦК Трудовой партии КНДР

Делегация "Единой России" прилетела в столицу для участия в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия создания ТПК

ПХЕНЬЯН, 9 октября. /ТАСС/. Председатель партии "Единая Россия", замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев провел в Пхеньяне переговоры с секретарем Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК) Чо Ён Воном, передает корреспондент ТАСС.

С российской стороны в переговорах также приняли участие секретарь генсовета "Единой России", первый зампредседателя Совета Федерации Владимир Якушев, глава Минприроды и сопредседатель межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между РФ и КНДР Александр Козлов, глава фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев, заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко и другие.

Делегация "Единой России" во главе с Медведевым прилетела в Пхеньян для участия в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия создания ТПК.