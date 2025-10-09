Путин: отношения России и Таджикистана "двигаются по всем направлениям"

Глава государства отметил, что впереди еще много работы

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Ruptly

ДУШАНБЕ, 9 октября. /ТАСС/. Отношения России и Таджикистана развиваются по всем направлениям, но работы впереди еще немало. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании в расширенном составе в ходе госвизита в Таджикистан.

"Как я уже сказал при начале нашей сегодняшней работы, все двигается по всем направлениям в рамках фундаментального нашего договора о дружбе, союзничестве 1993 года. Но за это время очень много было сделано, впереди не меньше работы", - подчеркнул российский лидер.

Путин также отметил, что сегодня планируется подписание ряда документов, которые были наработаны командами двух стран.

"В том числе и в ходе визита вашего премьера в Москву 23 апреля этого года, когда был подписан протокол, который определяет дальнейшие условия работы по очень многим направлениям, в том числе и по энергетике, по энергетическим вопросам", - указал российский лидер и поблагодарил президента Таджикистана Эмомали Рахмона и всю его команду за совместную работу.