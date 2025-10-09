Медведев: помощь военных КНДР навсегда останется в летописи дружбы

Военные КНДР совершили подвиг, помогая ВС РФ освободить Курскую область, отметил председатель партии "Единая Россия"

Редакция сайта ТАСС

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев © Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

ПХЕНЬЯН, 9 октября. /ТАСС/. Подвиг корейских бойцов, которые помогли Вооруженным силам РФ освободить Курскую область, навсегда останется в летописи дружбы двух стран. Об этом заявил председатель партии "Единая Россия", замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на переговоров с секретарем Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК) Чо Ён Воном.

"В сложной ситуации по указанию руководителя КНДР, уважаемого товарища Ким Чен Ына ваши вооруженные силы пришли на помощь нашей стране. Это навсегда останется в летописи нашей дружбы", - сказал он.