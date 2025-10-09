Рахмон назвал Россию основным политическим и экономическим партнером Таджикистана

Москва и Душанбе развивают отношения в разных сферах, заявил президент республики

Редакция сайта ТАСС

Президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон © Владимир Смирнов/ ТАСС

ДУШАНБЕ, 9 октября. /ТАСС/. Россия - это один из основных политических и экономических партнеров Таджикистана, страны развивают отношения в различных областях. Об этом заявил президент республики Эмомали Рахмон на переговорах делегаций двух стран в Душанбе в расширенном составе.

"Россия для Таджикистана является одним из основных политических и экономических партнеров. Мы тесно сотрудничаем в торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, а также в сфере безопасности. Многие вопросы находят свое решение в рамках работы межправительственной комиссии", - сказал он.

8-9 октября проходит государственный визит президента РФ в Таджикистан. В Душанбе Путин 9 октября также примет участие во втором саммите Центральная Азия - Россия, а 10 октября - в заседании Совета глав государств СНГ.

Отношения Таджикистана и РФ

С момента установления дипломатических отношений 8 апреля 1992 года между Россией и Таджикистаном подписано более 200 межгосударственных договоров и соглашений в различных сферах двустороннего сотрудничества. В сентябре Путин в поздравительном послании Рахмону по случаю 34-й годовщины независимости Таджикистана отметил успешное развитие отношений стратегического партнерства и союзничества между двумя странами и выразил уверенность в дальнейшем наращивании конструктивных связей.

По данным ФТС России, доля Таджикистана в общем внешнеторговом обороте РФ составляет 0,2%. Россия является одним из крупнейших торговых партнеров республики, в общем объеме внешней торговли Таджикистана на нее приходится более 20%. По информации таджикистанской стороны, товарооборот двух стран за январь -- август этого года составил свыше $1,4 млрд, темпы его роста достигли 13%. По итогам 2024 года объем торговли между Таджикистаном и Россией составил порядка $1,9 млрд, что на 15% выше показателей 2023 года.

В марте Путин по итогам переговоров в Кремле с Рахмоном заявил, что Москва и Душанбе работают над тем, чтобы увеличить двусторонний товарооборот в 2,5 раза к 2030 году.