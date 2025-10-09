Реклама на ТАСС
ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
Нобелевская премия
ТАСС Медиа
ГлавнаяПолитика

Медведев: в КНДР продолжится всестороннее развитие под руководством Ким Чен Ына

Также будет продвигаться процветание, отметил председатель партии "Единая Россия"
Редакция сайта ТАСС
07:36

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев

© Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

ПХЕНЬЯН, 9 октября. /ТАСС/. Председатель партии "Единая Россия", замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев высказал уверенность в том, что Корейская Народно-Демократическая Республика под руководством Ким Чен Ына продолжит развиваться по всем направлениям.

"Уверен, что под руководством генерального секретаря Трудовой партии Кореи и председателя государственных дел товарища Ким Чен Ына КНДР и впредь будет продвигаться по пути всестороннего развития и процветания", - сказал Медведева на переговорах с секретарем Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК) Чо Ён Воном. 

Медведев, Дмитрий АнатольевичКНДРРоссияКим Чен Ын