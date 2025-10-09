Путин отметил статус русского языка в Таджикистане и интерес к обучению на нем

Глава государства поблагодарил республику за бережное отношение к языку

ДУШАНБЕ, 9 октября. /ТАСС/. Несколько тысяч школьников и несколько десятков тысяч студентов Таджикистана обучаются на русском языке. В республике русский язык обладает особым статусом, за что Москва искренне благодарит Душанбе, отметил президент РФ Владимир Путин в заявлении для прессы по итогам переговоров со своим таджикистанским коллегой Эмомали Рахмоном.

"В Таджикистане русский язык имеет конституционный статус языка межнационального общения, - указал российский лидер. - Мы знаем, какое внимание этому уделяет президент республики, и выражаем самые искренние слова благодарности".

"Успешно осуществляется совместный проект школьного обучения на русском языке. В пяти школах в Душанбе и других городах по российским образовательным программам и стандартам обучения учатся порядка 5,7 тыс. учеников, - обратил внимание Путин. - В рамках инициативы "Российский учитель за рубежом" в прошлом году в Таджикистан направлено более 100 педагогов из России".

"В российских вузах, их филиалах в республике, а также Российско-таджикском славянском университете обучаются около 35 тыс. студентов, - добавил президент РФ. - Для нужд республики выделена одна из самых крупных среди стран СНГ квота - 1 тыс. государственных стипендий России".