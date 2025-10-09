В РФ на 7% сократилось число преступлений, совершенных гражданами Таджикистана

В том числе на 2% - это тяжкие и особо тяжкие преступления, отметил глава МВД России Владимир Колокольцев

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Булкин/ ТАСС

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Количество преступлений, совершенных гражданами Таджикистана на территории России, снизилось на 7%. Об этом сообщил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев в эфире телеканала "Россия-24".

Глава МВД отметил, что преступность среди граждан Таджикистана в России уменьшилась на 7%, при этом число тяжких и особо тяжких преступлений сократилось на 2%.

Он также сообщил, что в рамках укрепления сотрудничества между двумя странами в Душанбе планируется открыть представительство МВД России, а в России - представительства министерства внутренних дел и министерства труда Таджикистана.