Путин: Россия и Таджикистан хранят память о героях Великой Отечественной

Президент РФ поблагодарила лидера республики за участие расчета армии страны в юбилейном параде на Красной площади 9 мая

ДУШАНБЕ, 9 октября. /ТАСС/. Россия и Таджикистан помнят об общей Победе всех народов СССР в Великой Отечественной войне, о героизме отдавших свою жизнь за нее воинов. Это отметил президент РФ Владимир Путин, благодаря таджикистанского коллегу Эмомали Рахмона за участие расчета из республики в юбилейном параде на Красной площади 9 мая.

"Это действительно общая Победа всех народов Советского Союза. И мы хорошо понимаем и знаем, какой ценой она досталась, - отметил президент. - Дорожим памятью о героизме отцов, дедов, наших прадедов, отстоявших жизнь и свободу для будущих поколений наших стран".

"Хотел бы, пользуясь случаем, еще раз выразить признательность Эмомали Шариповичу за то, что он принял наше приглашение и сам приехал 9 мая в Москву на праздничные мероприятия Дня Победы, а в торжественном параде на Красной площади приняло участие подразделение Вооруженных сил Таджикистана", - добавил Путин.