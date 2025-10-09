Путин назвал переговоры России и Таджикистана результативными

Они прошли в конструктивном ключе, отметил президент РФ

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Ruptly

ДУШАНБЕ, 9 октября. /ТАСС/. Российско-таджикистанские переговоры в Душанбе прошли в конструктивном ключе. Они были содержательными и результативными, указал президент РФ Владимир Путин в заявлении для прессы по итогам переговоров.

"Согласен с Эмомали Шариповичем, наши переговоры действительно прошли в деловом и конструктивном ключе, были содержательными и результативными. Это полностью отвечает дружественному и союзническому характеру наших отношений", - сказал Путин.

Президент РФ подчеркнул, что обсудил со таджикистанским коллегой подробно широкий спектр вопросов двустороннего взаимодействия в политике, безопасности, экономике, торговле, социальной и культурно-гуманитарной областях. Кроме того, состоялся обмен мнениями по ряду насущных тем международной и региональной повестки, добавил Путин.

"В принятом нами с Эмомали Шариповичем совместном заявлении поставлены новые большие, амбициозные задачи по дальнейшему углублению российско-таджикского союзнического взаимодействия", - указал глава российского государства. Он также подчеркнул, что углублению сотрудничества будут способствовать и подписанные межгосударственные, межправительственные и межведомственные документы.