Дума приняла поправки в устав Самарской области и структуру правительства

Заместители губернатора войдут в состав регионального правительства

САМАРА, 9 октября. /ТАСС/. Депутаты Самарской губернской думы в двух чтениях приняли предложенные губернатором региона Вячеславом Федорищевым поправки в устав. Изменена структура правительства, Самара наделена статусом столицы региона, следует из доклада его главы.

"Законодательно корректируются положения устава Самарской в части закрепления за городом Самарой статуса административного центра, столицы области. Также предлагается скорректировать наименование должности первого вице-губернатора - председателя правительства Самарской области, изложив ее как "первый заместитель губернатора - председатель правительства Самарской области". Аналогично предлагается заменить наименования должности вице-губернаторов Самарской области на заместителей губернаторов", - сказал Федорищев, выступая перед депутатами.

Он добавил, что заместители губернатора войдут в состав регионального правительства. Также его членами с правом совещательного голоса станут главы крупнейших городов области Самары, Тольятти и Сызрани. Также предложены технические поправки в закон о региональном правительстве и закон о лицах, замещающих государственные должности.

Федорищев ранее анонсировал изменения структуры правительства, в соответствии с которыми состав министерств будет сокращен на 10%, а руководящий состав региональных ведомств - на 20%. Он уточнял, что в правительстве будут предусмотрены должности четырех первых заместителей губернатора. Один из них возглавит правительство, другой - администрацию главы региона, еще два заместителя губернатора будут курировать экономику и внутреннюю политику. При этом возглавлять правительство будет первый заместитель губернатора региона.

Реструктуризацию правительства сопровождает его техническая отставка. Изменения должны вступить в силу с 15 сентября 2026 года после прохождения всех согласований.