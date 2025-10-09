РФ и Таджикистан призвали к реформе ОБСЕ и указали на недопустимость санкций

БДИПЧ ОБСЕ, как указывается в заявлении лидеров государств Владимира Путина и Эмомали Рахмона, "должно действовать на основе правил, одобренных всеми государствами - участниками ОБСЕ, а не по своему усмотрению"

ДУШАНБЕ, 9 октября. /ТАСС/. Москва и Душанбе продолжат укреплять союзнические отношения и координировать позиции на международных площадках. РФ и Таджикистан призывают других не вмешиваться в вопросы безопасности Евразии, осуждают санкции и настаивают на остановке произвола в ОБСЕ, подчеркивается в совместном заявлении президентов Владимира Путина и Эмомали Рахмона, принятом по итогам госвизита российского лидера в Таджикистан.

Две страны убеждены, что высокое доверие между ними, "дальнейшее всестороннее укрепление дружбы, равноправного и взаимовыгодного сотрудничества отвечает [их] коренным интересам", а также "способствует поддержанию мира и безопасности в Центральной Азии и на подступах".

Как отмечается в заявлении, Москва и Душанбе намерены сохранить интенсивные двусторонние контакты, а также координировать позиции на международных площадках - таких, как СНГ, ШОС, ОДКБ, ОБСЕ.

Решать конфликты миром

Россия и Таджикистан выступают за защиту системы международного права, в основе которой лежит Устав ООН, "признают недопустимость навязывания правил, стандартов и норм".

Выражая озабоченность нарастанием конфликтности во всем мире, в том числе между ядерными державами, Москва и Душанбе призывают "консолидировать политико-дипломатические усилия в целях общего снижения напряженности <…> на основе принципа равной и неделимой безопасности, взаимного уважения национальных интересов".

Две страны настаивают на скорейшей выработке инструмента по предотвращению гонки вооружений в космосе.

Нет санкциям и произволу

Государства считают неприемлемыми санкции для "принуждения <…> к изменению своей политики" тех, кто проводит "независимый внешнеполитический курс".

"Односторонние принудительные меры, - подчеркивается в документе, - являются незаконными, противоречат Уставу ООН и нормам международного права, а также наносят ущерб обеспечению безопасности в мире".

Москва и Душанбе "подчеркивают необходимость коренной перестройки деятельности Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ".

БДИПЧ ОБСЕ, указывается в заявлении, "должно действовать на основе правил, одобренных всеми государствами - участниками ОБСЕ, а не по своему усмотрению".

Борьба с вмешательством извне

"Стороны подтверждают приверженность принципу невмешательства во внутренние дела друг друга", - подчеркивается в документе.

Россия и Таджикистан настаивают, что внешним игрокам не следует вмешиваться в дела Евразийского региона, безопасность которого надежно обеспечивается договоренностями в рамках ОДКБ. "Стороны не допустят вмешательства внерегиональных государств и военно-политических организаций в региональную тематику, в том числе в Центральной Азии", - говорится в заявлении.

Кроме того, Москва и Душанбе "выражают приверженность сохранению исторической памяти и недопущению фальсификации событий совместного прошлого", особенно подчеркивая важность такого подхода в год 80-летия Великой Победы.