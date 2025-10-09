Рябков: РФ и Кубе необходимо работать над механизмами по противодействию Западу

Замглавы МИД России назвал Гавану ключевым стратегическим партнером в Латиноамериканском регионе

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Работа над механизмами сотрудничества, позволяющими максимально обезопаситься от противоправных действий Запада, является общей задачей для Москвы и Гаваны. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на пленарном заседании VII Форума ректоров университетов России и Кубы.

"Видим нашу общую задачу в продолжении работы над такими механизмами сотрудничества, которые позволили бы максимально обезопаситься от противоправных действий Запада", - отметил замминистра на мероприятии, которое проходит в МГУ имени М. В. Ломоносова.

Рябков подчеркнул, что Республика Куба - ведущий, ключевой стратегический партнер и союзник России в Латиноамериканском регионе. "Москва и Гавана солидарны в необходимости формирования более справедливого многополярного миропорядка, базирующегося на взаимоуважении, равноправии, неприятии санкционного диктата, на выборе собственного пути развития", - добавил он.

Замминистра отметил, что РФ высоко ценит понимание Гаваной причин специальной военной операции и солидарные с РФ действия на многосторонних площадках в условиях конфликта на Украине и развязанной Западом гибридной войны, нацеленной на сдерживание России, раскручивание оголтелой русофобии и культуры отмены всего русского.

В свою очередь, продолжил Рябков, Россия твердо, непоколебимо, последовательно выступает за безусловное прекращение нелегитимной торговой, экономической и финансовой блокады острова со стороны США. "Настаиваем на исключении Кубы из одиозного американского списка государств - спонсоров терроризма", - добавил он.