Галузин заявил о сохранении контактов с делегацией Украины

Киев не хочет искать пути урегулирования конфликта, заявил замглавы МИД России

Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин © Рамиль Ситдиков/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Контакты между делегациями России и Украины поддерживаются, но у Киева нет серьезного стремления искать пути урегулирования. Об этом заявил РБК замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

"Контакты между делегациями, конечно же, поддерживаются, и вы правы, что удается продолжать обмен военнопленными, удается продолжать возвращение незаконно удерживаемых на Украине российских гражданских лиц. Вы знаете, что десять жителей Курской области, в частности, были возвращены", - сказал замминистра.

В то же время, констатировал Галузин, "позитивный импульс", который был придан встречей на Аляске лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, "оказался выхолощенным". "Во многом это происходит из-за того, что не чувствуем с украинской стороны серьезного стремления искать пути урегулирования украинского кризиса путем устранения его первопричин", - указал замглавы МИД РФ.

23 июля в Стамбуле прошел третий раунд прямых переговоров Москвы и Киева по украинскому урегулированию. Стороны обсудили позиции, изложенные в проектах меморандумов. По итогам встречи Россия предложила Украине создать онлайн три рабочие группы для решения политических, военных и гуманитарных вопросов. Кроме того, Москва предложила Киеву передать 3 тыс. тел военнослужащих ВСУ, а также вернуться к коротким гуманитарным паузам на линии фронта для сбора раненых и тел погибших.

Решение о четвертом раунде переговоров будет приниматься после выполнения договоренностей, сообщал помощник президента РФ, глава российской переговорной группы с Украиной Владимир Мединский.