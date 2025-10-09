Путин и Алиев встретились в резиденции Кохи Сомон в Душанбе

Президенты России и Азербайджана обсудят состояние двусторонних отношений

Редакция сайта ТАСС

© Владимир Смирнов/ ТАСС

ДУШАНБЕ, 9 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Встреча организована в правительственной резиденции Кохи Сомон в Душанбе.

Главы государств зашли в помещение вместе, уже беседуя. В начале встречи лидеры обменялись рукопожатием, передает корр. ТАСС.

Как ранее рассказал журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, в Кремле рассчитывают, что президенты "обсудят нынешнее состояние двусторонних отношений и проговорят те проблемные моменты, которые есть".

Последняя полноформатная двусторонняя встреча Путина и Алиева состоялась в октябре 2024 года на полях заседания Совета глав государств - участников СНГ. Кроме того, руководители двух стран, как указывал Путин, смогли обменяться "одним-двумя словами" в кулуарах саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в китайском Тяньцзине. 7 октября Алиев по телефону тепло поздравил Путина с днем рождения после более чем полугодового отсутствия личных контактов.