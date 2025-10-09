Захарова: англосаксы будут использовать ИИ для установления жесткого колониализма
Редакция сайта ТАСС
11:23
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 октября. /ТАСС/. Англосаксы будут использовать технологии искусственного интеллекта (ИИ) для установления жесточайшего колониального устройства в мире. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на пленарном заседании Петербургского международного газового форума.
"Мы говорим о том, что ресурсная база и технологии искусственного интеллекта действительно будут использоваться англосаксами <…> для создания нового миропорядка в виде действительно, не как раньше, жесточайшего колониального устройства", - сказала дипломат.