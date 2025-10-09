Путин предложил Алиеву начать встречу с обсуждения авиакатастрофы с бортом AZAL

Президент напомнил о своих извинениях за то, что трагедия произошла в небе над Россией

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Дружинин/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Президент России Владимир Путин предложил азербайджанскому лидеру Ильхаму Алиеву начать встречу с обсуждения ситуации с авиакатастрофой самолета авиакомпании AZAL.

Читайте также

Что известно о крушении пассажирского самолета в Казахстане

Путин напомнил о своих извинениях за то, что трагедия произошла в небе над Россией. Президент РФ еще раз выразил самые искренние соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе.

По его словам, Россия оказывает всяческое содействие следствию в связи с крушением азербайджанского самолета.

Новость дополняется.