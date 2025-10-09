Путин предложил Алиеву начать встречу с обсуждения авиакатастрофы с бортом AZAL
Редакция сайта ТАСС
11:30
Президент России Владимир Путин предложил азербайджанскому лидеру Ильхаму Алиеву начать встречу с обсуждения ситуации с авиакатастрофой самолета авиакомпании AZAL.
Путин напомнил о своих извинениях за то, что трагедия произошла в небе над Россией. Президент РФ еще раз выразил самые искренние соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе.
По его словам, Россия оказывает всяческое содействие следствию в связи с крушением азербайджанского самолета.
Новость дополняется.