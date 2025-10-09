Путин напомнил Алиеву о своих извинениях за крушение AZAL в небе над Россией
Редакция сайта ТАСС
12:13
ДУШАНБЕ, 9 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин напомнил лидеру Азербайджана Ильхаму Алиеву о принесенных ранее извинениях за то, что трагедия с самолетом AZAL произошла в небе над территорией РФ.
Читайте также
Украинский след и помощь РФ в расследовании. Главное из заявлений Путина по AZAL
"Уже тогда, в первом телефонном разговоре, я принес извинения за то, что трагедия произошла именно в небе России, и выразил самые искренние соболезнования семьям погибших", - сказал глава российского государства на встрече с президентом Азербайджана.