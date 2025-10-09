Путин: Россия оказывает содействие следствию по крушению самолета AZAL
Редакция сайта ТАСС
12:13
обновлено 12:45
ДУШАНБЕ, 9 октября. /ТАСС/. Россия оказывает всяческое содействие следствию в связи с крушением самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым.
"Мы, безусловно, как и договаривались, оказываем всяческое содействие следствию [по причина авиакатастрофы с самолетом Azerbaijan Airlines]. Следствие заканчивается", - сказал Путин на встрече с Алиевым.
Президент также отметил, что хотел бы повторить принесенные ранее в ходе телефонного разговора извинения за то, что трагедия с азербайджанским самолетом произошла именно в небе России, и вновь выразить соболезнования семьям погибших.