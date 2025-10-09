Путин: следствие по крушению самолета Azal заканчивается

Президент РФ отметил, что причины трагедии уже в целом понятны

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Метцель/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

ДУШАНБЕ, 9 октября. /ТАСС/. Следствие по делу о крушении в декабре прошлого года самолета "Азербайджанских авиалиний" завершается, и уже в целом понятны причины трагедии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Читайте также

Украинский след и помощь РФ в расследовании. Главное из заявлений Путина по AZAL

"Следствие заканчивается, и сейчас в целом можно говорить о причинах этой трагедии, этой катастрофы. Она связана с несколькими обстоятельствами", - сказал президент РФ.

По его словам, первое обстоятельство заключается в присутствии в небе украинского беспилотника, "вторая причина заключается в технических сбоях самой системы ПВО России".