Путин: следствие по крушению самолета Azal заканчивается
12:11
обновлено 12:21
ДУШАНБЕ, 9 октября. /ТАСС/. Следствие по делу о крушении в декабре прошлого года самолета "Азербайджанских авиалиний" завершается, и уже в целом понятны причины трагедии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
"Следствие заканчивается, и сейчас в целом можно говорить о причинах этой трагедии, этой катастрофы. Она связана с несколькими обстоятельствами", - сказал президент РФ.
По его словам, первое обстоятельство заключается в присутствии в небе украинского беспилотника, "вторая причина заключается в технических сбоях самой системы ПВО России".