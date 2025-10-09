Реклама на ТАСС
Захарова связала с "передозом" Зеленского его угрозы блэкаутом двум областям РФ

Владимир Зеленский ранее заявил, что Киев устроит блэкаут в Белгородской и Курской областях в ответ на удары по украинской энергетической инфраструктуре
12:14
обновлено 12:50

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 октября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова связала с "передозировкой" угрозы Владимира Зеленского устроить блэкаут в Белгородской и Курской областях.

"У него, наверное, передозировка", - сказала дипломат на полях Петербургского международного газового форума, отвечая на вопрос ТАСС.

Ранее Зеленский заявил, что Киев устроит блэкаут в Белгородской и Курской областях в ответ на удары по украинской энергетической инфраструктуре. 

