Ушаков: импульс работы по украинскому урегулированию между РФ и США не исчерпан

Договоренности лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа, достигнутые на Аляске, работают, и стороны продолжают работу на их основании, заверил помощник президента РФ

Редакция сайта ТАСС

ДУШАНБЕ, 9 октября. /ТАСС/. Утверждения о том, что импульс работы, сформированный в рамках двустороннего саммита России и США в Анкоридже, себя исчерпал или сходит на нет, в корне неверны. Договоренности лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа, достигнутые на Аляске, работают, и стороны продолжают работу на их основании, заверил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

В комментарии Первому каналу он подчеркнул, что достигнутые между государствами договоренности не нравятся тем, кто не хочет урегулирования конфликта, но сами договоренности работают, и контакты РФ и США, в частности на основании достигнутых пониманий, продолжаются. "Так что какие-то там заявления о том, что импульс Анкориджа исчезает или что импульс исчерпан, - это высказывание совершенно неверное, - заверил Ушаков. - Мы продолжаем работать с американцами на основе того, что было договорено между президентами в Анкоридже".