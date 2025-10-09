Ушаков: не всем нравятся договоренности Путина и Трампа, но они действуют

Помощник президента России сообщил, что страны будут продолжать свои контакты

ДУШАНБЕ, 9 октября. /ТАСС/. Договоренности и понимания, которые были достигнуты лидерами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на Аляске, нравятся далеко не всем, но это не означает их недейственность. Эти договоренности работают, и страны будут продолжать свои контакты в частности и на их основании, отметил помощник президента РФ Юрий Ушаков в комментарии Первому каналу.

"В ходе встречи [в Анкоридже] два президента договорились о весьма существенных элементах, которые могли бы составить основу мирного урегулирования на Украине. Конечно, эти понимания и договоренности, которые достигнуты были в Анкоридже, они не всем нравятся. Они не нравятся, например, европейцам, они не нравятся украинскому режиму, то есть не нравятся тем, кто не хочет добиться мирного регулирования украинского кризиса", - объяснил помощник российского лидера.

"Эти договоренности и понимания им не нравятся, но это не значит, что эти договоренности не работают, - обратил внимание Ушаков. - Они работают, и в частности на основе этих договоренностей и пониманий мы продолжаем и будем продолжать контакты с американскими партнерами".