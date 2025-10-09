Захарова: Запад ведет против России газовую войну "на уровне смыслов"

Для РФ природа пользования и ресурсоприменения - это вопрос не только материальный, но и смысловой, отметила официальный представитель МИД РФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 октября. /ТАСС/. Западные страны развернули газовую войну против России, используя для этого в том числе антироссийские вбросы в англоязычных СМИ. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на пленарном заседании Петербургского международного газового форума.

Выступая на форуме, дипломат согласилась с тезисом, что против российских углеводородов сейчас развернута настоящая война. Захарова указала, что эта война "началась на уровне смыслов". "Для нашей страны природа пользования и ресурсоприменения - это вопрос не только, а может быть и не столько материальный, сколько смысловой. Мы к этому относимся не как к наживе, мы к этому относимся как к фантастической ответственности как внутри страны, так и за рубежом. Это в том числе чрезвычайно важно для понимания сути происходящих ныне изменений. И, кстати говоря, в исторической ретроспективе тоже", - подчеркнула она.

Дипломат также обратила внимание на статью из журнала Der Spiegel 2022 года, где была фраза о том, что Россия якобы ведет газовую войну против Европы, которая "долго этого не осознавала". "Я подписываюсь под каждым словом, кроме одного. Надо изъять слово "Россия", и тогда все встанет на свои места. Действительно, идет газовая война против Европы. Почему же Европа так долго этого не осознавала?" - отметила официальный представитель МИД РФ, добавив, что Еврокомиссия использует "энергетическую дубину" в качестве оружия "против самих себя".

Захарова напомнила, что англоязычными СМИ "очень цинично и за очень большие деньги" был вброшен тезис о том, что Россия якобы использует энергию как оружие. "На самом деле это не просто цитаты, это свидетельства их уже не ангажированности, а преступлений. Ведь они так много говорят о мире постправды, о борьбе с фейками, как они участвовали в этой самой войне со своих информационных позиций. И эти цитаты, конкретно это клише, которое использовалось, действительно становится свидетельством", - прокомментировала она иностранные публикации.

"А правы ли они были, рассуждая относительно того, что энергетика и газовая сфера - это оружие? Правы. Только в одном они не правы были: в том, что Россия это якобы использовала. Никогда, Россия всегда была ответственным и игроком, и производителем в этой сфере. Столько десятилетий прошло: системы менялись, государство стало другим. А эта сфера как была примером нашего ответственного отношения, так и остается до сих пор, несмотря ни на что. И последние годы, мне кажется, стали тому ярчайшим свидетельством", - подчеркнула дипломат.