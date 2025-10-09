Лавров: РФ заинтересована в реализации инициатив Саудовской Аравии по Палестине

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Россия поддерживает инициативы, продвигаемые Саудовской Аравией на международной арене, в частности по палестинскому вопросу. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью для проекта RT "Мосты на Восток".

"Безусловно, у нас тесное взаимодействие в политическом плане, - отметил он. - Мы заинтересованы в том, чтобы реализовывались инициативы, продвигаемые Саудовской Аравией на международной арене, причем достаточно давно, в том числе по палестинскому вопросу".

Глава внешнеполитического ведомства напомнил, что в 2002 году в Бейруте на саммите Лиги арабских государств Саудовская Аравия выдвинула Арабскую мирную инициативу, которая предполагала "полную нормализацию отношений между арабами и Израилем при понимании, что сначала будет создано палестинское государство". "Это в очередной раз было напоминанием о необходимости выполнить решения ООН", - добавил он.

"Самое интересное, что под принципом "создайте государство, и мы признаем Израиль и будем жить в мире" подписались не только арабы, но и все мусульмане, - констатировал Лавров. - В Тегеране был специальный саммит Организации исламского сотрудничества, где была одобрена саудовская инициатива. Не хочу сказать, что сейчас все "пошло прахом", все-таки какие-то шансы есть, но если бы тогда все последовали голосу разума арабо-мусульманского мира, призывающего выполнять международные обязательства, то сейчас, наверное, ситуация была другая".

Министр обратил внимание, что в последние годы американцы неоднократно пытались перевернуть упомянутую формулу и добиться от арабских государств признания Израиля прежде, чем заняться решением палестинского вопроса. "Особое внимание в этом плане США уделяли работе с Саудовской Аравией, - заметил он. - Совсем недавно наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд публично сказал, что их позиция остается неизменной - сначала палестинское государство, потом нормализация отношений с Израилем, и это вызывает уважение".