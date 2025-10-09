Лавров: Словакия и Венгрия не дают ЕС стать "военной машиной"

Глава МИД РФ отметил, что этого хотят глава ЕК Урсула фон дер Ляйен и прочие "фюреры"

Редакция сайта ТАСС

© Артем Геодакян/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Словакия и Венгрия, используя право вето, пока не позволяют Евросоюзу превратиться в "военную машину", чего добиваются глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен и прочие "фюреры". Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью для проекта RT "Мосты на Восток".

"Сейчас в Евросоюзе - извините, что вспомнил об этой организации, - хотят сделать принцип голосования: принимать решения по судьбоносным вопросам путем голосования. По вопросам войны и мира. Хотят лишить членов Евросоюза права вето, прежде всего такие страны, как Венгрия, Словакия, которые хотят не войны, а мира. Они своим, по сути дела, правом вето (потому что консенсус - это право вето у каждой страны), своей позицией не дают Евросоюзу превратиться из некогда обещанного экономического и социального "рая на Земле" в военную машину. Этого добиваются Урсула фон дер Ляйен и прочие "фюреры", активно заправляющие в Евросоюзе", - отметил министр.

Глава МИД РФ добавил, что право вето в Совбезе ООН тоже направлено на сдерживание эксцессов, которые могут возникать у той или иной страны из числа постоянных членов. "Совет Безопасности ООН - это важнейший орган. Другое дело, что не надо злоупотреблять своими полномочиями, если ты, тем более, постоянный член СБ ООН. Право вето было согласовано исключительно для того, чтобы ООН не повторила судьбу Лиги Наций, когда никто ни за что не отвечал, как проголосуют", - подчеркнул Лавров.