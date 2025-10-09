Лавров рассказал о проблемах с заправкой самолетов России в Африке

Министр иностранных дел РФ отметил, что тогда приходилось прибегать к каким-то ухищрениям, договариваться с военными базами

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о трудностях, с которыми приходилось сталкиваться в попытках заправить свои самолеты, когда российские делегаты прибывали в различные страны Африки для участия в мероприятиях целого ряда многосторонних форматов.

"В свое время Африканский союз в своей мудрости решил, что сейчас нельзя переделывать границы, раз уж так произошло. Иначе это будет "свалка", надолго и с печальными последствиями. Это правильная позиция. Но то, что с деколонизацией Африка не стала полностью самостоятельной, - это факт. Помню, как мы ездили на разные мероприятия Группы двадцати, другие форумы и "слеты". В крупных африканских странах было невозможно заправить самолет, который предоставлялся нашей делегации", - вспоминал министр в интервью для проекта RT "Мосты на Восток".

Лавров отметил, что тогда приходилось прибегать к каким-то ухищрениям, договариваться с военными базами. "Все остальные заправки в аэропортах большинства африканских стран принадлежат западным транснациональным компаниям, отказывающимся заправлять российские правительственные самолеты", - резюмировал глава российского внешнеполитического ведомства.