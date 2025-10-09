Лавров рассказал, что мешает возобновлению практических проектов в Ливии

Речь идет о нестабильности, отметил глава МИД РФ

Редакция сайта ТАСС

© Артем Геодакян/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Нехватка стабильности во внутриполитической ситуации в Ливии пока еще мешает возобновлению полноценных проектов практического сотрудничества между двумя странами, но диалог по этому вопросу ведется. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью для проекта RT "Мосты на Восток".

Глава МИД РФ напомнил, что в сентябре этого года страны отмечали 70-летний юбилей со дня установления дипломатических отношений, которые "изначально, с момента обретения Ливией независимости, были дружественными, как, собственно, и с подавляющим большинством других стран этого региона". Так, российская и ливийская стороны подписали такие крупные документы, как Декларация об укреплении дружбы и развития сотрудничества и Декларация о намерениях по развитию многоотраслевого сотрудничества между странами. "Потом произошла "арабская весна". Я уже упоминал, как Запад преступным образом, подло осуществил агрессию в нарушение резолюции СБ ООН. И начались события, отголоски которых ощущаем до сих пор", - обратил внимание Лавров.

"Наши компании готовы выполнять все договоренности с ливийскими сторонами. Но сначала были боевые действия, потом - перемирие. Оно сейчас, слава богу, более-менее держится. Конечно, не хватает стабильности для того, чтобы возобновлять проекты практического сотрудничества. Диалог есть, поддерживаем контакты", - отметил глава МИД РФ.

При этом Лавров подчеркнул, что Россия "все эти годы активно участвовала в международных мероприятиях, призванных примирить восток и запад Ливии", поддерживая отношения с обеими сторонами конфликта. "Сейчас наша позиция сохраняет свою силу. Есть Ливийская национальная армия, с которой мы никогда не прерывали наши отношения. В Триполи есть переходное Правительство национального единства. Оно, правда, должно было действовать один год, но уже в несколько раз превысило тот лимит, - заметил он. - Тем не менее, мы за то, чтобы запад и восток Ливии продолжали свой диалог и искали договоренность о том, как им жить в одной стране".

"Надеюсь, когда-то Ливия сможет вернуться к полноценной мирной жизни", - заключил глава МИД РФ.