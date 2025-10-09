Путин выразил надежду на реализацию инициатив Трампа по Палестине

План с самого начала позитивно восприняли и в арабском, и в целом в исламском мире, указал президент России

ДУШАНБЕ, 9 октября. /ТАСС/. Россия надеется, что инициативы президента США Дональда Трампа по урегулированию палестино-израильского конфликта будут реализованы на практике. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на саммите Россия - Центральная Азия.

29 сентября Белый дом обнародовал "всеобъемлющий план" Трампа, нацеленный на урегулирование конфликта в секторе Газа.

"Мы очень надеемся на то, что эти инициативы президента США будут на самом деле на практике реализованы", - сказал российский лидер.

"Она, эта инициатива, с самого начала была в целом позитивно воспринята и в арабском, и в целом в исламском мире", - отметил Путин.

План Трампа состоит из 20 пунктов и предусматривает, в частности, введение в палестинском анклаве временного внешнего управления и размещение там международных сил по стабилизации. Израиль объявил, что согласен с этим планом. Движение ХАМАС выразило готовность освободить всех живых израильских заложников, удерживаемых в Газе, и передать тела погибших.

Ранее Трамп сообщил, что представители Израиля и радикального палестинского движения ХАМАС по итогам переговоров в Египте подписали договоренности по первому этапу мирного плана. По его словам, этот этап предполагает освобождение всех заложников "в ближайшее время" и отвод израильских войск до согласованной линии внутри сектора Газа.