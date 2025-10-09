Путин: решить проблемы Ближнего Востока можно только дипломатией

Президент РФ отметил, что Москва готова поддержать мирные усилия

ДУШАНБЕ, 9 октября. /ТАСС/. Россия исходит из того, что решить проблемы Ближнего Востока можно только политико-дипломатическими средствами. РФ готова поддержать любые мирные усилия в регионе, заявил президент РФ Владимир Путин на саммите Центральная Азия - Россия.

"Подчеркну, Россия всегда исходила и исходит из того, что решить проблемы Ближневосточного региона можно лишь политико-дипломатическими средствами. И мы, естественно, готовы поддержать любые мирные усилия, направленные на то, чтобы остановить кровопролитие и принести спокойствие в этот регион", - сказал он.

29 сентября Белый дом обнародовал "всеобъемлющий план" президента США Дональда Трампа, нацеленный на урегулирование конфликта в секторе Газа. Документ предусматривает введение в палестинском анклаве временного внешнего управления и размещение там международных сил по стабилизации. Представители Израиля и радикального палестинского движения ХАМАС по итогам переговоров в Египте подписали договоренности по первому этапу мирного плана, который предполагает освобождение всех израильских заложников "в ближайшее время" и отвод сил ЦАХАЛ до согласованной линии внутри сектора Газа.