Путин: Тегеран настроен на дипломатическое разрешение иранской ядерной проблемы

Президент РФ отметил, что эту проблему можно решить только дипломатическим путем

ДУШАНБЕ, 9 октября. /ТАСС/. Иранская ядерная проблема может быть решена исключительно дипломатическим путем, иной разумной альтернативы этому нет. И сам Тегеран показывает настрой на такой подход, отметил президент РФ Владимир Путин на саммите Центральная Азия - Россия.

"Только путем дипломатии и переговоров может быть разрешена ситуация вокруг иранской ядерной программы. Разумной альтернативы этому не существует, - указал российский лидер. - Мы плотно контактируем с иранскими партнерами и чувствуем их настрой на поиск взаимоприемлемых развязок и возобновления конструктивного сотрудничества с МАГАТЭ".