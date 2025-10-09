Путин: Израиль не заинтересован в конфронтации с Ираном

Еврейское государство настроено на мирное урегулирование, отметил президент России

Редакция сайта ТАСС

ДУШАНБЕ, 9 октября. /ТАСС/. Израиль не заинтересован в любого рода конфронтации с Ираном и настроен на мирное урегулирование. Такую позицию израильской стороны озвучил президент РФ Владимир Путин на основании продолжающихся доверительных контактов между РФ и Израилем.

"Мы продолжаем доверительные контакты с Израилем и получаем сигналы от израильского руководства с просьбой передать это нашим иранским друзьям, что Израиль настроен на дальнейшее урегулирование и не заинтересован в любом виде конфронтации", - подчеркнул российский лидер на саммите Центральная Азия - Россия.