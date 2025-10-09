Лавров отметил прекрасные отношения между Россией и Саудовской Аравией

Между странами осуществляется много реальных проектов, прежде всего в инвестиционной сфере, сказал глава МИД РФ

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Отношения, которые сложились к настоящему времени между Российской Федерацией и Королевством Саудовская Аравия, можно назвать прекрасными. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью для проекта RT "Мосты на Восток".

"Считаю, что отношения прекрасны, - отметил он. - Сейчас на уровне президента РФ Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, на уровне министров, вице-премьеров и тех, кто отвечает за различные отраслевые направления сотрудничества, установлены доверительный диалог и продуктивные контакты. Осуществляется много реальных проектов, прежде всего в инвестиционной сфере, совместные капиталовложения [направляются] в энергетику, сельское хозяйство, промышленность".

Глава внешнеполитического ведомства напомнил, что Советский Союз был первым, кто в 1926 году признал Саудовскую Аравию, которая тогда называлась Королевство Хиджаз, Неджд и присоединенные территории, а первым представителем правящей саудовской династии, совершившим визит в СССР, стал в 1932 году наследный принц, а впоследствии король Фейсал.

"С тех пор мы установили тесные доверительные связи, - констатировал Лавров. - Советские дипломаты, которые работали в Саудовской Аравии в тот период, оставили о себе добрую память. Потом, в середине прошлого столетия наши отношения по известным причинам несколько "напряглись", но тот задел, сделанный в 1926 году, помог быстро их выправить".

Коснувшись двусторонних гуманитарных связей, министр упомянул о том, что ежегодно 25 тысяч граждан РФ совершают хадж и выразил признательность соответствующим саудовским властям за "внимание, которое уделяется российским паломникам". "Есть и другие сферы нашего гуманитарного сотрудничества, - добавил он. - Недавно завершился конкурс песни "Интервидение", где хорошо выступила прекрасная саудовская исполнительница Зейна Имад, а затем саудовское руководство объявило, что следующий конкурс, который будет ежегодным, они готовы принять у себя в королевстве - отметим 100-летие наших дипломатических отношений".